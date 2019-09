Eventingforum: Vernieuwd rijstijlprotocol en leeftijdsgerichte wedstrijden

Op woensdag 18 september is het eventingforum voor de derde keer in 2019 bijeen gekomen. Het forum wil graag de rijstijl in de eventing verder doorontwikkelen en werkt aan een vernieuwd rijstijlprotocol. Dit vernieuwde protocol moet leiden tot meer uniformiteit in de beoordeling en duidelijke feedback voor de ruiters wat het interessanter en leerzamer maakt. Daarnaast is het forum geïnteresseerd in leeftijdsgebonden starten.

Na het succes van de pilot jeugdrubrieken in de dressuur is ook het eventingforum enthousiast aan de slag om mogelijkheden te ontwikkelen voor leeftijdsrubrieken. Jeugdrubrieken hebben tot doel dat de jeugd tegen leeftijdsgenoten kan sporten. Het klassement wordt dan opgemaakt op basis van de leeftijdsgroepen en niet meer op basis van de stokmaat van de pony. In 2020 zal daarom ook in de eventing een pilot worden gehouden.

Richtlijnen crossbouw

Vanuit het veld komen er signalen dat er behoefte is aan een eenduidige naleving, afstemming en communicatie aangaande de richtlijnen voor crossbouw door de TA en crossbouwer. Het forum heeft de richtlijnen voor de crossbouw doorgelicht en enkele voorstellen voor aanpassingen gemaakt. De richtlijnen worden meegenomen in de bijscholing voor Technisch Afgevaardigde en Crossbouwer in het voorjaar van 2020.

Mensen die bij willen dragen aan de discussie worden door de KNHS uitgenodigd om contact op te nemen met hun regiovertegenwoordiger. Op deze site vindt u contactgegevens van alle leden van het eventingforum.

Bron: KNHS / Horses.nl