Eventingruiter onterecht gediskwalificeerd voor gebruik peesbeschermers

De Roemeense eventingruiter Viorel Bubau deed mee aan de korte 4* wedstrijd in Strzegom in april waar hem werd verteld dat hij werd gediskwalificeerd omdat zijn paard Arcitic (Askaban x Beltain) de verkeerde set voorbeenbeschermers droeg. Maar de regel waarnaar de officials verwezen, was in deze wedstrijd niet van toepassing. De Roemeen vocht de beslissing aan bij het FEI tribunaal en won.

Nadat Babau met zijn paard Arcitic het springparcours had beëindigd, bracht de hoofdsteward de beenbeschermers onder de aandacht van de technisch afgevaardigde (TD), in de overtuiging dat ze langer waren dan de toegestane 20 cm.

Verkeerde set gefotografeerd

“De TD kwam naar de stallen en fotografeerde de beschermers die in de cross gebruikt worden (standaard 30 cm), in plaats van die van het springen,” zei Viorel Babau in zijn verklaring aan het FEI-tribunaal. “In de stress van het moment realiseerde ik me niet welke beenbeschermers hij had gefotografeerd. Pas enkele minuten later besefte ik waar de TD naar zocht en ben ik hem achterna gegaan met de beschermers die ik in het springen (korter dan 20 cm) had gebruikt, maar hij negeerde dat.”

‘Arbitraire beslissing’

Babau vocht zijn diskwalificatie aan bij de FEI. Het Tribunaal draaide de beslissing terug, de regels omtrent de beenbeschermers waren niet van toepassing op deze wedstrijd. “Het besluit tot diskwalificatie was een duidelijk arbitraire beslissing en kan niet worden toegestaan”, zegt de FEI in een verklaring. De FEI voegde daaraan toe dat zij contact had gehad met de betrokken officials, die hun fout toegaven en ‘de wens uitspraken dat de beslissing zou worden teruggedraaid’.

Babau weer in uitslag

Viorel Bubau eindigde met Arcitic op de 22ste plaats in de wedstrijd die overigens door Tim Lips met Bayro (v. Casantos) werd gewonnen.

Bron Horse&Hound