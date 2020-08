Eventingruiter Paul Tapner aan beterende hand na hersenbloeding

De Australische eventingruiter Paul Tapner liep ruim een week geleden een lichte beroerte op na twee kleine hersenbloedingen. Tapner was op 5 augustus gevallen tijdens een buitenrit met een paard. Scans wezen uit dat hij twee kleine bloedingen in zijn hersenen had. Inmiddels is Tapner herstellende, maar ligt nog in het ziekenhuis.

Paul Tapner verhuisde in 1999 naar Engeland om daar zijn eventingcarrière voort te zetten. Hij vertegenwoordigde zijn geboorteland Australië op de wereldruiterspelen in Kentucky en Caen. Tapner reed ook verschillende keren de Badminton en Burghley Horse Trails. Met Inonothing won hij in 2010 de viersterrenwedstrijd in Badminton.

Event Rider Masters

Enkele jaren geleden zei Tapner de topsport vaarwel en ging bezig houden met werk bij Event Rider Masters. Maar hij keerde toch weer terug in de sport. Met Bonza King of Rouges (v. Chillout) heeft hij hiervoor een succesvol 4*-paard.

Bron Horse&Hound