Eventingruiter Sam Ecroyd in ziekenhuis na rotatieval

De 24-jarige eventingruiter Sam Ecroyd is in het ziekenhuis beland nadat hij afgelopen weekend in een wedstrijd in Kelsall Hill over de kop ging in de cross. De Brit werd per vliegtuig naar het universiteitsziekenhuis van Aintree gebracht met meerdere breuken in zijn gezicht en schedel, en bloedingen in de hersenen.

De ervaren Ecroyd, hij reed onder meer de 5* in Pau en Luhmühlen, kwam op de internationale wedstrijd Kelsall Hill met meerdere paarden aan de start in de nationale rubrieken. Hij had zelfs een novice sectie gewonnen met Chapel House (v. Sibon W) voor de zware val met de negenjarige Langford Take The Biscuit (v. Rainstown Lad).

3*-paard

Ook het paard Langford Take The Biscuit die Ecroyd in een novice sectie aan de start bracht is geen onervaren paard, maar was wel nieuw in handen van de Britse ruiter. Ecroyd had onlangs de teugels van de negenjarige Ier overgenomen van Emily King. De amazone was al een keer derde geworden in de korte 3* in Ballindenisk.

Paard ongedeerd

Ecroyd liep ernstige verwondingen aan zijn hoofd op door de rotatieval en werd direct naar het ziekenhuis gebracht. Maandag kwam Emily King met een update zei dat Sam ‘bij bewustzijn was en goed communiceerde’. “Hij ligt momenteel op de intensive care in het Walton Centre en wordt in de gaten gehouden door de beste neurologische specialisten, dus hij is in de best mogelijke handen,” zei King. Haar paard bleef bij de val ongedeerd.

Bron Horse and Hound