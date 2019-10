Eventingruiter Thibault Fournier uit coma

De 24-jarige eventingruiter Thibault Fournier kwam 13 oktober op een nationale wedstrijd in Pompadour ongelukkig ten val. De Fransman werd met een trauma helicopter naar een ziekenhuis gebracht. Sinds zijn val lag hij in coma. Dit weekend kwam op zijn Facebookpagina het positieve bericht dat Fournier uit coma is gekomen. "Een sprankje hoop! Thibault heeft even zijn ogen geopend en lijkt uit zijn diepe slaap te zijn gekomen!"

Thibault Fournier is een van de opkomende jonge talenten in Frankrijk. Hij won vorig jaar met Siniani De Lathus (v. Volchebnik xx) zijn internationale 4*-debuut in Pau en werd daarmee de jongste CCI4*- (tegenwoordig CCI5*) winnaar ooit. Daarvoor boekte hij al meerdere internationale successen bij de jeugd waaronder ook de tweede plaats op Bramham in de U25-CCI3 * (nu CCI4 * -L) vorig jaar.

In de cross in Pompadour was Thibault Fournier ongelukkig ten val gekomen met een van zijn jonge paarden, de zevenjarige Chactas Chalonges (v. Quite Easy). De Fransman werd in coma naar het ziekenhuis in Limoges gevlogen. Dit weekend ontwaakte hij uit zijn coma en lijkt een positieve stap naar zijn herstel te zijn gemaakt. Inmiddels is hij ook van de beademing af volgens het Facebookbericht van vanmorgen.

Bron Eventing Nation/Facebook