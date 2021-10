Familie Price naar podium Pau met ‘great little horses’

Tim Price won met zijn op vijfsterrenniveau debuterende Falco (v. Cardenio) zondag de eventingstrijd in Pau, na een spannende springfinale. Zijn echtgenote Jonelle Price werd derde met haar niet zo grote Mc Claren (v. Clarimo). Op de tweede plaats, tussen de twee Nieuwzeelanders, eindigde de Brit Tom McEwen met de Ierse merrie CHF Cooliser (v. Womanizer). Hij werkte zich op vanaf de 28e plaats na de dressuur.

Het echtpaar Price begon de CCI5* in Pau met de eerste en tweede plaats na de dressuur. In de cross bleef Tim helemaal foutloos en behield de leiding op zijn dressuurscore. Jonelle zakte door wat tijdfouten af naar plaats zes. In het afsluitende springparcours hield lang niet iedereen de balken hoog. De Price-echtelieden maakten allebei slechts piepkleine tijdfoutjes. Het is Tim Price’s eerste overwinning in de zware wedstrijd van Pau. Tom McEwen won deze wedstrijd in 2019 en bleef dit keer op zijn dressuurscore met een foutloze cross en springparcours. Hij steeg daarmee van de 28e naar de 2e plaats. Ook voor zijn paard was het de allereerste vijfster.

Spannend

“Het is een geweldig paardje!” zegt Tim Price over de twaalfjarige Falco. Zelfs al is het de eerste keer op dit niveau, hij heeft gewoon grote klasse. Een paard voor de toekomst.” Price moest als laatste starten en zag velen voor hem tuimelen in de klassering. “De druk is hoog. Je probeert om maar niet te denken aan alles dat fout kan gaan. Maar ik wist dat ik op een goed springpaard zat en als één paard het zou kunnen, zou hij het zijn. Ik moest gewoon redelijk rijden.”

Uitslag

Bron: Horse & Hound / Horses.nl