FEI publiceert nieuwe dressuurproeven eventing voor 2020

De FEI heeft voor eventing nieuwe dressuurproeven gepubliceerd voor alle internationale niveaus. Per 1 januari 2020 gaan de nieuwe versies van de proeven in. Deze nieuwe proeven vervangen de versies die in 2017 zijn uitgebracht.

De FEI ervoor heeft gekozen om het onderdeel ‘Algemene indruk’ te vervangen door ‘Harmonie’ in de nieuwe proeven. Dit nieuwe cijfer krijgt het coëfficiënt 2.

In de 5*-proeven is de contragalop weer opnieuw ingevoerd. In de versie van 2017 kwamen de vliegende wissels na de korte diagonalen in middengalop. Nu moeten de ruiters in contragalop door de hoek en de wissels maken bij A. Ook de diagonaal in uitgestrekte galop wordt nu gevolgd door contragalop.

Ook in de andere FEI-proeven zijn verschillende veranderingen aangebracht.

Bekijk hier de nieuwe FEI proeven.

Bron Eventing Nation