Felix Voggs 5*-paard Archie Rocks ingeslapen na val in Pau

Voor Felix Vogg eindigde de 5*-wedstrijd in Pau in een nachtmerrie. De elfjarige volbloed Archie Rocks (v. Le Monde xx) van de Zwitser maakte aan het einde van de cross in de laatste waterhindernis een fatale struikeling. Op drie benen verliet het paard het parcours. Later bleek hij een ernstige blessure aan de schouder te hebben opgelopen en moest worden geëuthanaseerd.

Felix Vogg was met Archie Rocks goed en foutloos onderweg in de cross tot aan hindernis 28 A en B, het laatste water. Het paard sprong goed het water in maar kwam aan het struikelen en viel voor het smalletje in het water. Het paard verliet op drie benen de watercombinatie. Bij controle door de dierenartsen bleek de ernstige schouderblessure een niet te herstellen breuk.

“Archie Rocks had een niet te herstellen schouderblad fractuur, vastgesteld door de dierenartsen in Pau,” zei Vogg, mede-eigenaar van de ruin, in een verklaring. “Ondanks alle pogingen om hem te redden, moesten we de moeilijke beslissing nemen hem in te laten slapen. Archie was een in veel opzichten een heel speciaal paard.”

De volbloed Archie Rocks was zijn carrière begonnen op de renbaan waar hij ongeveer 30.000 dollar bij elkaar gelopen had. In 2016 maakte hij zijn eventingdebuut onder Maya Simmons. Buck Davidson jr nam in 2018 de teugels over en won onder meer de 3* in Unionville. Begin dit jaar ging het paard over naar Felix Vogg. Vogg werd onder meer vierde in Strzegom en plaatste zich voor het EK in Luhmühlen. Hier eindigde ze op de 35ste plaats ondanks een foutloze cross binnen de tijd.

