Francis Whittingtons KWPN’er Evento ingeslapen

Begin deze week moest Francis Whittington afscheid nemen van zijn talentvolle eventingpaard Evento. De KWPN'er van de hengst Zento leek een succesvolle carrière tegemoet te gaan, maar een ernstige vorm vorm van artritis in de nek werd hem fataal. Op elfjarige leeftijd heeft de dierenarts hem moeten laten inslapen.

Evento werd in 2009 geboren bij Jaap Haikens in het Drentse Papenvoort. De zoon van Zento komt uit een wijd vertakte sportlijn waar onder meer de KWPN-hengst Eusebio en het 1,50m springpaard Flint T.S. (v. Corlensky G), van eerst Julia Houtzager en nu onder Michael Duffy, uit voortkomen.

Novice kampioen

De Brit Francis Whittington kreeg Evento als vierjarige op stal. In 2016 won het paar het Britse novice kampioenschap en haalde een top tien klassering in het Britse jonge paardenkampioenschap.

Foutief parcours

Na goede prestaties op 3* en 4* niveau bracht Whittington Evento vorig jaar aan de start in Burghley. In de cross bleven ze foutloos, maar in het springparcours werd Whittington uitgebeld vanwege het rijden van een verkeerd parcours.

Artritis

Na de lockdown reed Whittington vorige maand weer de eerste eventingwedstrijd met Evento, een Intermediate op de Cornbury International. In de cross voelde het paard niet optimaal en bleek een paar dagen later kreupel. Naar onderzoek kwam de dierenarts tot de ontdekking dat de ruin artritis in de nek te hebben. Het was zo ernstig dat men besloot hem te laten inslapen.

Bron Horse & Hound