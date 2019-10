Frans WEG eventingpaard Opium de Verrières met pensioen

Maxime Livio had nog gehoopt om met zijn WEG-paard Opium de Verrières (v. Ultra de Rouhet x) nog een keer in de 5* CCI van Pau te starten volgende week. Dat moest de afsluiting worden van de sportcarrière van de inmiddels zeventienjarige ruin. "Maar", zoals Livio op social media vertelt, "hoewel zijn geest nog wel wil, zijn lichaam houdt het niet meer voldoende vol. Ik wil geen risico met hem nemen."

Opium de Verrières is al sinds zijn vijfde jaar bij de Fransman Maxime Livio op stal. Het paar debuteerde internationaal op een jonge paardenwedstrijd in Pompadour. Internationaal heeft het paard niet veel gelopen, maar was wel succesvol, onder andere vijfde in Luhmühlen. Zijn beste prestatie was op de wereldruiterspelen in Tryon waar Livio met hem brons won met het team en individueel elfde werd met een foutloze cross en springparcours. Zo haalde het Franse team hun ticket binnen voor Tokio.

In juli liep kwam Livio voor het laatst in actie met Opium de Verrières, op de ERM-wedstrijd in Jardy werd het paar twaalfde. Het plan om nog een keer te vlammen op de belangrijke 5*-wedstrijd in Pau volgende week moet Livio laten varen. Het paard is niet voldoende fit om daar aan de start te komen. “Ik wil geen risico met hem nemen. Hij mag nu van zijn welverdiende pensioen genieten”, aldus Maxime Livio.

