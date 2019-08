Geen EK eventing voor Duitser Andreas Ostholt

Vlak voor de Europese kampioenschappen eventing in Luhmühlen (28 augustus - 1 september) moet Andreas Ostholt zich terugtrekken uit het Duitse team. Ostholts paard Corvette 31 (Chacco-Blue x Mythens xx) was na de wedstrijd in Le Pin au Haras licht geblesseerd geraakt en is niet op tijd fit voor het EK. Christoph Wahler komt met zijn paard Carjatan S (Clearway x Galant Vert xx) in de plaats van Ostholt nu aan de start.

De elfjarige merrie Corvette had in Le Pin au Haras een ijzer afgetrapt en bleek daar een blessure aan te hebben overgehouden. Andreas Ostholt was in Frankrijk zevende geworden in de korte 4*. “Ze is aan de beterende hand en is ook goed in vorm, maar het EK komt toch te vroeg voor haar”, vertelt de ruiter uit Warendorf.

Door de goede prestaties van Ostholt en Corvette lag zeker een teamplaats op het EK in het verschiet Het paar was onder meer de beste Duitser met een elfde plaats in de 5* wedstrijd in Luhmühlen eerder dit jaar.

Christoph Wahler

Christoph Wahler neemt met de elfjarige Carjatan S de vrijgekomen plaats in. Wahler won dit voorjaar de 4* in Houghton Hall. Zijn partner Julia Krajewski moest ook het EK afzeggen door een blessure bij Samourai du Thot (v. Milor Landais).

Bron St.Georg