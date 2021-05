Gemma Tattersall’s Olympiade paard Quicklook V met pensioen

Gemma Tattersall's Olympische en EK-paard Quicklook V (Urkel x Quick Star) is met pensioen gegaan na een mooie carrière met veel internationale overwinningen. De zestienjarige merrie 'met een hart van goud' scoorde belangrijke overwinningen op Chatsworth CIC3* (nu CCI4-S) in 2017 en Bramham CCI4-S in 2019, maakte deel uit van het Britse team op de Olympische Spelen van Rio 2016 en eindigde individueel als achtste op het EK van 2017.

“Een van mijn hoogtepunten met ‘Pebbles’ was het winnen van de Chatsworth Event Rider Masters [ERM] – ze gaf me alles, ze is zo speciaal”, vertelt Gemma Tattersall aan H&H. “Ze won ook Brahmam en stond in de top 10 bij de Europese kampioenschappen, ging naar de Olympische Spelen, ze is een fantastisch klein paard, vooral als je bedenkt dat ze als project werd gekocht voor nog geen 10.000 pond! Ze heeft een hart van goud.”

Fokkerij

Tattersall legde uit dat zij en de eigenaren, het Pebbles Syndicate, al hadden besloten om Pebbles niet meer op wedstrijden uit te brengen, vanwege een blessure. Het plan is om met haar te fokken. De merrie heeft als jong paard al een veulen gehad en ze kreeg ook via embryo transplantatie enkele nakomelingen. Pebbles heeft KWPN-roots, haar vader is de AES goedgekeurde KWPN’er Urkel en haar moeder is Unabresse M van Quick Star x Voltaire, uit de fokkerij van Musterd.

Chilli Rocks

Ondertussen staat Pebbles’ opvolger voor Tattersall al weer klaar. Haar zesjarige zoon Chilli Rocks (v. Chilli Morning) heeft afgelopen jaar onder de Britse amazone al een paar internationale rubrieken voor jonge springpaarden gewonnen in Vilamoura. Dit jaar heeft Tattersall de ruin vier keer gestart in BE100 eventing. Het paar won twee keer en was een keer tweede en zesde.

Bron Horse and Hound