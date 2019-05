Gesa Staas pakt CCI3* Grandorse Horse Trials, vijf Nederlanders in top tien

Na de overwinning in de CCI2* van Tom Goemon, is het klassement van de CCI3* ook opgemaakt. De Duitse Gesa Staas pakte uiteindelijk de overwinning, Stephan Hazeleger, Elaine Pen, Maartje van Riel, Beau Posthumus en Nina de Haas eindigden in de top tien van de CCI3*.

De Duitse Gesa Staas klom van de 9e positie na de dressuur naar een 6e positie na het springparcours. In de cross-country noteerde de Duitse met Classic Royetta (Royal Classic x Florestan) 0,8 strafpunten. Met een eindtotaal van 32,5 strafpunten werd Staas als winnaar gekroond in de CCI3* op de Grandorse Horse Trials.

Top drie

De Duitse wordt gevolgd door Jrina Giesswein met haar paard Chester SP (Colman x Newton). Jrina reed een foutloos springparcours en kwam foutloos over de finish in de cross-country hiermee kwam de Zwitserse op 34,0 strafpunten uit. De top 3 werd compleet gemaakt door Lauren Eggermont. De Belgische ging met Every Chico Son (Chico’s Boy x Don Primaire) na het onderdeel dressuur aan de leiding, maar moest vier strafpunten incasseren in het springparcours. De 2,4 strafpunten in de Cross bracht de amazone op een totaal van 34,8 strafpunten en daarmee werd Lauren derde.

Nederlanders

Als beste Nederlander zien we op nummer vier Stephan Hazeler met Dupon (Phin Phin x Landadel). Stephan eindigde met de Phin Phin-afstammeling op een totaal van 35,0 strafpunten nipt achter Lauren Eggermont. Achter Stephan zien we Elaine Pen met haar merrie Chivers (Up to Date x Indoctro) met totaal 35,9 strafpunten. Elaine had een druk weekend en kwam over het hele weekend met 5 paarden aan start. Met nog 3 Nederlanders in de top 10 werd Maartje van Riel met Eppo (Zavall x Amethist) zesde, Beau Posthumus met Smokie (A Quidam M x Cavalier Royale) op een achtste en op de tiende positie Nina de Haas met Houdini (Dakar VDL x Indorado).

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl