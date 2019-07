Gireg le Coz wint verrassend vierde etappe Event Rider Masters Jardy

De vierde etappe van de Event Rider Masters in Jardy was dit weekend spannend en kreeg in Gireg le Coz met Aisprit de la Loge (Quppydam des Horts x Dollar du Murier) een verrassende winnaar. "Ik kan het niet geloven", zei de Fransman, die vorige maand met de negenjarige ruin op het CCI4 *-S-niveau debuteerde in de Arville-etappe van de ERM serie en als zesde eindigde. "Mijn paard was geweldig."

Gireg le Coz was de enige ruiter die de wedstrijd eindigde op zijn dressuurscore van 28,20. De Fransman stond met de negenjarige Aisprit de la Loge na de dressuur op de elfde plaats en klom na het springen op naar plek zeven. In de cross was Le Coz een van de twee ruiters die het parcours foutloos en binnen de tijd aflegde. De Brit Alexander Bragg deed hetzelfde met de KWPN’er Alcatraz (Cartier vd Heffinck x Corland) die daardoor stegen naar de vierde plaats.

Thibaut Vallette verliest koppositie

De combinaties die na de dressuur en het springen aan de kop van het klassement stonden, kregen allemaal tijdfouten in de cross. De nummer een na twee onderdelen, Thibaut Vallette en zijn Olympische partner Qing du Briot ENE HN (Eolien II x Etalon Or x), zakten zelfs naar de tiende plaats door 12,4 tijdfouten.

Tattersall op 0,10 achterstand

Met 0,10 achterstand ging de tweede plaats naar Gemma Tattersall in het zadel van de veertienjarige Quicklook (Urkel x Quick Star). De Britse rook aan de overwinning, maar was net iets te langzaam in de cross. Ze voegde slechts 3,20 aan haar dressuurscore toe en eindigde op 28,30.

ERM-debutant Felix Vogg derde

ERM-debutant Felix Vogg klom op naar de derde plaats met zijn WK-paard Colero (Captain Fire x Bormio xx). Met vier tijdfouten in de cross kwam het totaal van de Zwitser uit op 29,80.

Jonelle Price nieuwe leider in klassement

Op de ERM ranglijst heeft Jonelle Price, door haar zesde plaats in Jardy, de leiding overgenomen van Chris Burton. Gireg le Coz steeg door zijn overwinning naar de vierde plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Grandprix-replay.com