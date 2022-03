Goede start eventingseizoen Sanne de Jong in Montelibretti

Sanne de Jong reisde vorige week naar het Italiaanse Montelibretti om daar aan een serie eventingwedstrijden mee te doen. De eerste in de reeks verliep goed voor de amazone uit Aalsmeer. Gisteren eindigde ze als derde in de 1* met haar jonge Larosaleen W (v. Karandasj) en met drie andere paarden behaalde De Jong een top tien klassering in de korte 3* en 2*.

De zesjarige merrie Larosaleen liep in Italië haar eerste internationale wedstrijd. Ze had onder Sanne de Jong al haar talenten laten zien door het Dutch Eventing Young Horse Trials te winnen en KWPN kampioenschap van de vijfjarige eventingpaarden. Ook in haar internationale debuut ging het voortreffelijk met het fokprodukt van Jan Greve uit Haaksbergen. Het paar werd op hun dressuurscore van 27.60 derde achter twee geroutineerde 4*-paarden. De Française Anouk Canteloup won de 1* met de KWPN’er Daniel del Impermeable (v. Larino)

Twee keer top tien in 2*

In de korte 2*reed Sanne de Jong haar beide paarden Jersey MBF en Jarelly MBF in de top tien. Met de Fibonacci-dochter Jersey werd De Jong zevende met -32.80. Het paard liep alleen wat tijdfouten op in het springen. Jarelly, de dochter van Wietvot, eindigde op tiende plaats met -33.50. Een afgeworpen balk in het springen stond een hoge klassering in de weg. Mattia Luciani won in eigen huis met zijn nieuwe aanwinst Tresor de la Loge (v. Kannan) met -30.

Enjoy achtste

Sanne de Jong reed haar EK-paard Enjoy (v. Cartano) in de korte 3* naar de achtste plaats. Wat tijdfouten in de cross en een balk in het springen brachten het paar op een eindtotaal van -47.90. De Oostenrijkse Lea Siegl won op Van Helsing P (v. Van Gogh) de wedstrijd met -34.

Klik hier voor de uitslagen.

