Goud voor Buijnsters en Venderbosch in Renswoude

Het Nederlands eventingkampioenschap voor de jeugd maakte dit jaar opnieuw deel uit van de internationale eventingwedstrijd in Renswoude. Het NK voor de Junioren was onderdeel van de CCI2-L wedstrijd, de Young Riders gingen de strijd aan in de CCI3-L. Bij de junioren ging Puck Buijnsters van start tot finish aan de leiding. Bjinse Venderbosch prolongeerde bij de Young Riders zijn nationale eventingtitel.

In het NK voor junioren kwamen 20 combinaties aan de start. Puck Buijnsters legde de basis voor haar eerste nationale titel op haar verjaardag. Op de dag dat ze 18 werd, nam ze in de dressuur meteen al de leiding met haar 13-jarige ruin Image of Roses (v. Sheyenne de Baugy), die eerder door Ilonal Kluytmans werd uitgebracht. Na een foutloze cross stond Buijnsters na twee onderdelen nog steeds bovenaan, op korte afstand gevolgd door Sterre van Houte met Giant Prospect BB (v. Lauries Crusador) en de kampioene van 2020, Kristy Snepvangers.

Ontknoping junioren

De ontknoping vond plaats in de springpiste. Sterre van Houte maakte twee springfouten, waardoor ze naast het podium kwam te staan. Puck Buijnsters kon zich op de laatste dag slechts één springfout permitteren om goud te behalen. Toen op de voorlaatste hindernis de balk viel, werd het slot van het kampioenschap toch nog even heel spannend. Maar Buijnsters hield het hoofd koel en mag zich Nederlands kampioene bij de junioren noemen. Het zilver ging naar Leida Naber en Fulco (v. Azteca VDL). Hun dressuurscore, goed voor de zesde plek, werd door een foutloze cross en springproef ook hun eindresultaat. Kristy Snepvangers mocht de bronzen plak ophalen met haar paard Galante, met haar andere troef Gaelic Lad werd Kristy knap vierde.

Zelfde YR podium als in 2020

Bij de Young Riders ging het klassement, met daarin 9 deelnemers, tijdens de wedstrijd flink over de kop. De drie beste combinaties van de dressuur, Mara van de Ven met Lexington vd Vinkenhof, Maartje van Riel met Eppo en Thierry van Reine met Classic Royetta reden de wedstrijd niet uit. Door een foutloze cross met zijn 12-jarige vosruin Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail), kon Bjinse Venderbosch doorschuiven naar de eerste plaats in het tussenklassement. Ook Jade Woeltjes reed met The Joker (v. Kreator XX) een foutloze cross. Ze mocht met ruim een balk achterstand op Venderbosch aan het afsluitende springparcours beginnen. Beau Posthumus en Smokie begonnen vanaf de derde plek aan de laatste uitdaging. Zowel Woeltjes als Posthumus maakten een springfout, waardoor Venderbosch zich twee balken kon permitteren voor de prolongatie van zijn titel bij de Young Riders. Deze balken vielen op hindernis 4, de insprong van de dubbel, en op hindernis 8, de driesprong. Onder grote druk wist hij de rest van het parcours zonder fouten af te leggen en kwam met slechts wat tijdsoverschrijding over de finish. Daarmee was het podium bij de Young Riders een exacte kopie van het NK-podium van 2020. Voor Bjinse Venderbosch is dit inmiddels al zijn vierde gouden plak; in 2017 en 2018 behaalde hij de titel bij de junioren en in 2020 bij de Young Riders.

Copain prijs

De jeugdige kampioenen ontvingen niet alleen de prijzen die bij het kampioenschap horen, ze kregen ook de Copain prijs uitgereikt. Een prijs met een lange traditie die ontstond op initiatief van Charles Henri Labouchere. Deze paardenman is al meer dan vijftig jaar niet meer in leven, maar zijn initiatief – de Copain Prijs voor de beste allround ruiter – is nog steeds springlevend. Sinds 2016 wordt de prijs beschikbaar gesteld aan de winnaars van het NK Young Riders en Junioren. De kampioenen krijgen een mooie wisseltrofee waarin hun naam gegraveerd wordt.

Uitslag NK eventing Junioren

Puck Buijnsters (Oisterwijk), Image of Roses, 33,2 Leida Naber (Biddinghuizen), Fulco, 33,4 Kristy Snepvangers (Bergen op Zoom), Galante, 34,0

Uitslag NK eventing Young Riders

Bjinse Venderbosch (Harreveld), Vesuve d’Aveyron, 39,5 Jade Woeltjes (Aalten), The Joker, 40,0 Beau Posthumus (Terschuur), Smokie, 41,5

Internationale uitslagen

CCIP-2L

Lila van Rijthoven (NED) met Nemo 179, 33,4 Sophie Weening (NED) met Hip Hop, 33,6 Kato de Smidt (NED) met Orchid’s Tigersun 39,7

CCI-Intro

Brandon Schäfer-Gehrau (GER) met Loucius 2, 25,2 Julia Krajewski (GER) met Chintonic, 25,7 Julia Krajewski (GER) met Nickel 21, 28,2

CCI2*-L

Laura Birkiye (BEL) met Falcon Crown Z, 30,1 Thomas Carlile (FRA) met Dingo Louvo, 30,8 Rebecca Herter (GER) met de Coeur 5, 31,8

CCI3*-S

Simone Boie (GER) met Scotch 39, Konstantin Harting (GER) met Caspara 6, 28,5 Anais Neuman (GER) met Pumuckel, 28,5

CCI3*-L

Maarten Boon (BEL) met Gravin van Canto’s, 25,9 Ben Leuwer (GER) met Aras de Guilbal, 31,1 Pia Müncker (GER) met Jard, 31,3

CCI4*-S

Emma Brüssau (GER) met Dark Desire GS Sandra Auffarth (GER) met The Phantom of the Opera, 29,5 Sandra Auffarth (GER) met Rosveel, 32,5

Bron: KNHS / Persbericht Renswoude / Horses.nl