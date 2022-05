Gouden eventer Qing du Briot met pensioen

Luitenant-kolonel Thibaut Vallette, chef van het befaamde Cadre Noir, stuurt zijn 5*-eventer Qing du Briot*IFCE (Éolien II x Étalon Or) met pensioen. Het achttienjarige paard neemt afscheid van het publiek tijdens het gala 'Au cœur du Grand manège', 21 mei in Saumur. Valette won met Qing du Briot onder meer team goud op de Olympische Spelen in Rio.

Qing du Briot werd in 2004 geboren bij Patricia en Patrice Planchat. De zoon van Eolien II werd ontdekt door Gildas Flament, een ruiter van het Cadre Noir. Het paard werd in 2006 gekocht door het Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) en begon zijn eventingcarrière onder Flament. In 2012 nam Thibaut Vallette de teugels over. Samen hebben ze op het hoogste niveau gepresteerd.

Teamgoud in Rio

Qing du Briot is een echte steunpilaar van het Franse team geweest, met het winnen van teamgoud op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016, teambrons op de Wereldruiterspelen van Tryon in 2018 en team- en individueel brons op de Europese Kampioenschappen van 2015 in Blair Castle. De ruin heeft verschillende podiumplaatsen in CCIO 4*, waaronder een individuele en teamoverwinning in Le Pin-au-Haras in 2020, wat teven zijn laatste internationale optreden was.

Valette en Qing wilden zich nog kwalificeren voor de Spelen in Tokio, maar vanwege blessure van de ruin moest het paar zich terugtrekken. Qing gaat nu genieten van zijn welverdiende pensioen.

Bron Grandprix.info