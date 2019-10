Gouden medaille winnaar Custom Made overleden

Custom Made (Bassompierre xx x Ben Purple), het legendarische eventingpaard van David O’Connor is vorige week overleden op 34-jarige leeftijd. De Amerikaan won met het Iers gefokte paard onder meer individueel goud op de Olympische Spelen in Sydney. O'Connor: "Hij was het krachtigste paard dat ik ooit heb gereden."

In 1995 werd Custom Made, toen tien jaar oud, door eigenaar Joseph Zada van Xandarius LLC aangekocht voor David O’Connor. In hun eerste jaar wonnen ‘Tailor’ en O’Connor het Kentucky Three-Day Event CCI3* in 1995. Daarna volgden nog veel overwinningen en hoge klasseringen.

In 1996 werd het paar derde in Badminton en verdiende O’Connor een plaats in het Amerikaanse team op de Spelen in Atlanta. Individueel werden ze vijfde. Het jaar erop zegevierde de Amerikaan in Badminton met Tailor. De Olympische Spelen in Sydney werd het hoogtepunt uit hun carrière, het paar won de gouden medaille.

Tailor won zijn laatste wedstrijd in 2002 in de 3* van Fair Hill International Three-Day Event. Officieel werd in 2004 afscheid van hem genomen tijden de Kentucky Horse Trials. De ruin werd opgenomen in de Amerikaanse Eventing Hall of Fame. Hij vierde zijn pensioen bij David en Karen O’Connors Stonehall Farm in The Plains en was de laatste van de ‘Fab Four’, O’Connors olympische paarden Biko, Giltedge en Prince Panache.

“Tailor was een ‘once in a lifetime’-paard, een van de grootste van zijn tijd”, zegt David O’Connor. “Hij was een van de krachtigste paarden die ik ooit heb gereden. Hij heeft tien jaar van zijn pensioen mogen genieten bij ons, eerst samen met onze andere Olympische paarden. Tailor is de laatste van de vier die is overleden, hij blijft altijd in mijn hart.”

Bron Eventing Nation