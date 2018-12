Groom internationale eventingruiter voorzitter United States Eventing Association

De United States Eventing Association (USEA) schuift per 2020 een opmerkelijke nieuwe president naar voren. Max Corcoran, jarenlange groom van de Amerikaanse topeventer David O'Connor, zal de nieuwe president van de organisatie gaan worden. Corcoran heeft niet alleen de zorg over verschillende kampioenspaarden gehad, ze is tevens wedstrijdorganisator van evenementen in Amerika zoals de eventingwedstrijden Great Meadow International, Rebecca Farm, The Fork en de Ocala Horse Trials.

Max Corcoran werkte elf jaar voor het O’Connor Event Team van Olympiade ruiter David O’Connor en zijn vrouw Karen. Ze reisde de hele wereld over naar Olympische Spelen, wereldkampioenschappen, Pan American Games en veel CCI’s in Noord Amerika en Europa.

Freelance groom en wedstrijdorganisator

Nadat Max Corcoran stopte met haar werkzaamheden bij de O’Connors was ze een tijd freelance groom en ging ze zich toeleggen op wedstrijdorganisatie. Zo was Corcoran ook betrokken bij de organisatie van het eventing op de wereldruiterspelen in Tryon.

Een jaar meelopen

Corcoran is momenteel lid van de USEA Board of Governors, maar in 2020 neemt zij de rol van USEA-president op zich en neemt haar unieke combinatie van ervaringen als groom en organisator mee. Corcoran zal het komende jaar met de huidige president, Carol Kozlowski, meelopen om alle ins en outs van de baan te leren kennen voordat ze officieel president is.

Bron Grandprix-replay.com