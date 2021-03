Grote namen op CCI5* Kentucky Horse Trials

Aanvankelijk werd de 5* Kentucky Horse Trials (22-25 april) afgelast omdat de organisatie de financiën in verband met de maatregelen rondom het coronavirus (geen publiek) niet op orde kon krijgen. Maar de crowdfunding actie van Brian Murphy, de echtgenoot van internationaal eventingamazone Sara Kozumplik Murphy, leverde voldoende geld op zodat de wedstrijd toch doorgaat. Veel grote namen uit de eventingsport komen aan de start in Lexington zoals de winnaar van de laatste twee edities Oliver Townend met Cooley Master Class (v. Ramiro B).

Mede door het opnieuw wegvallen van de Badminton Horse Trials in Engeland stroomde de startlijst van de Kentucky Horse Trials vol met bekende namen. Oliver Townend heeft zich ingeschreven met drie paarden. Naast winnaar Cooley Master Class zijn dat Burghley winnaar Ballaghmor Class (v. Courage II) en Tregilder (v. Royal Concorde) die zijn eerste 5* loopt.

McNabb met Don Quidam

Ook drievoudig Kentucky-winnaar William Fox-Pitt is erbij met Little Fire (v. Graf Top I). De Nieuw-Zeelandse ruiters Tim en Jonelle Price hebben zich met vijf paarden ingeschreven, waaronder de KWPN-merrie Grappa Nera (v. Karandasj) en Badminton-winnaar Classic Moet (v. Classic xx). Voor Australië is Kevin McNabb van de partij met zijn toppaard Scuderia 1918 Don Quidam (v. Quidam).

Amerikaanse toppers

De meeste deelnemers op de lijst komen uit Amerika. Toppers als Boyd Martin, Philip Dutton (met o.a. de KWPN’er Fernhill Singapore) en Amerikaans Eventingruiter van het Jaar Liz Halliday-Sharp met de dertienjarige KWPN’er Deniro Z (v. Zapatero VDL) hebben zich ingeschreven.

Kijk hier voor de volledige deelnemerslijst.

Bron Eventing Nation