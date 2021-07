Halliday-Sharp niet naar Spelen door blessure Deniro Z

Het Amerikaanse Olympische eventingteam is gewijzigd nadat was vastgesteld dat de dertienjarige KWPN'er Deniro Z een blessure had opgelopen voordat hij in quarantaine ging. Een dikke streep door de rekening van Liz Halliday-Sharp die met de zoon van Zapatero VDL voor het eerst voor haar land zou uitkomen op een groot internationaal kampioenschap.

Voor dat de Amerikaanse paarden naar Aken vertrokken om in quarantaine te gaan, bleek Deniro Z niet fit bij het veterinaire onderzoek. Een kleine blessure houdt het fokproduct van de familie Zilverberg uit Hoogeveen aan de kant. “Na een grondige beoordeling van de testresultaten is vastgesteld dat het in het beste belang van het paard is om uit het team te worden teruggetrokken”, aldus een woordvoerder van de USEF. De woordvoerder voegde eraan toe dat de KWPN’er naar verwachting volledig zal herstellen.

Tiende in 5* Lexington

Amerikaanse ‘Eventingruiter van het Jaar’ Liz Halliday-Sharp was dit jaar met Deniro Z tiende in de 5* van Lexington en zesde in de 4* wedstrijd in Tryon. Vorig jaar miste Halliday op een haar het Amerikaanse kampioenschap.

Doug Payne in team

De meereizende plaatsvervanger Doug Payne is nu opgeroepen voor het team met de 17-jarige ruin Vandiver (v. Windfall). Het Amerikaanse team bestaat verder uit Phillip Dutton met de dertienjarige Z (v. Asca Z) en Boyd Martin en Tsetserleg TSF, ook van de Trakehner Windfall. Tamra Smith is nu de meereizende reserve met de vijftienjarige Mai Baum (v. Loredano).

Bron Eventing Nation