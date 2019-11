Hazel Shannon en Willingapark Clifford winnen voor de derde keer 5* Adelaide

Het gebeurd niet vaak dat een combinatie drie keer een vijfsterrenwedstrijd eventing wint. Afgelopen weekend lukte het Hazel Shannon door voor de derde keer Adelaide te winnen met haar volbloed Willingapark Clifford (v. Passing Shot xx). De 5* van Adelaide is de Australische variant van Badminton en Burgley.

Hazel Shannon won dit weekend overtuigend Adelaide met de veertienjarige volbloed Willingapark Clifford, ondanks de twee springfouten in het afsluitende springparcours. Het paar liep een foutloze cross binnen de tijd en nestelde zich op kop in het klassement. Shannon won eerder de edities in haar eigen land van 2018 en 2016.

Met de drie 5*-zeges op dezelfde wedstrijd met het zelfde paard schaart Shannon zich in het rijtje van Andrew Nicholson en Avebury (v. Jumbo), die drie keer Burghley wonnen, en de drievoudig winnares van Lexington Kimberley Severson met Winsome Adante (v. Saunter xx).

Uitslag 5* Adelaide.

Bron Eventing Nation