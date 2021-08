Hazeleger knap derde in 3* Arville

Stephan Hazeleger mocht als allerlaatste crossen in de korte driester van Arville. Was hij helemaal zonder tijdfouten gebleven, dan zou de Nederlander gewonnen hebben, maar met 5,6 strafpunten voor tijd reden Hazeleger en de negenjarige James Bond (v. Amy's Boy) alsnog de beste cross van het deelnemersveld. Het resulteerde in een knappe derde plaats.

De winst ging naar de Zweed Christoffer Forsberg met Hippo’s Sapporo (v. Perechlest), die dat vooral te danken had aan zijn vlekkeloze springparcours en cross met 6,0 strafpunten. Zijn landgenote Malin Petersen werd tweede met Charly Brown 311 (v. ) na een zeer constante en goede wedstrijd.

Bond: Zwart bont

Hazeleger is goed onderweg met de opvallende zwartbonte ruin, die hij sinds 2019 internationaal uitbrengt en zelf in eigendom heeft. In Hamm werden ze eind juli al vijfde in de korte driester. Voor Larissa Hartkamp liep de cross uit op een teleurstelling. Zij stond vijfde na het springen, maar werd uitgesloten in de cross. Voor haar en d’Artagnan (v. Kasparow) eindigde de wedstrijd na een val op het vlakke.

Tweester: Sanne de Jong elfde

In de korte tweester was er een elfde plaats voor Sanne de Jong met Handsome Harry Z (v. Herald). De pas zesjarige ruin bleef foutloos in het springen en had slechts enkele tijdfouten in de crosscountry. De tweester werd gewonnen door Constantin Harting uit Duitsland met Caspara 6 (v. Berlin).

Uitslag CCI3*-S

Uitslag CCI2*-S

Bron: Horses.nl