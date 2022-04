Helen Martin pakt lange 4* Kronenberg, Boonzaaijer vijfde

Janneke Boonzaaijer is met ACSI Campbelle WS (v. Van Gogh) vijfde geworden in de lange viersterreneventingwedstrijd in Kronenberg. De Nederlandse was de beste in de dressuur, met een score van 33,9 strafpunten (66,11%). In de cross liep het duo enkele tijdfouten op en zakte naar plaats zes. Zondag in het afsluitende springen was er één balk en een vijfde plaats in het eindklassement.

De winst in deze zwaarste rubriek op De Peelbergen, was voor de Britse Helen Martin met Andreas (v. Gralser Meister). Zij stonden vierde na de dressuur, maar reden een foutloze cross en waren als enige ook foutloos bij het springen. Martin eindigde de wedstrijd op een totaal van 36,7 strafpunten. Rodolphe Scherer uit Frankrijk was tweede met Song du Magay (v. Summer Song), de Ierse Cathal Daniels werd met Barrichello (v. Balou du Rouet) derde.

Wilken op negen in korte vierster

Jordy Wilken werd met zijn toppaard Burry Spirit (v. Casco 4) negende in de korte vierster. De dressuur verliep behoorlijk slecht, maar een foutloze cross en 4,8 strafpunten in het springen brachten de Nederlander nog een stuk omhoog in het klassement. De winst was soeverein voor de Duitser Andreas Dibowski met FRH Corrida (v. Contendro I). Hij eindigde op 30,7 strafpunten na de eerste plaats in de dressuur en foutloze rondes in het terrein en het springparcours. Cathal Daniels had een goede dag, hij werd in deze rubriek tweede met LEB Lias Jewel (v. Limmerick).

Klimke en dochter op podium CCI2*-S

De korte tweester werd een Duitse aangelegenheid. Anna Lena Schaaf won de wedstrijd, met de zevenjarige Lagona OLD (v. Lavagon). Ze stapelde een foutloze cross en springparcours op de tweede dressuurscore van 26,1 strafpunten (73,86%). Ingrid Klimke tekende voor de tweede plaats, zij had net 0,4 strafpunten meer in de dressuur, maar bleef verder ook foutloos met haar achtjarige merrie Cascamara (v. Cascadello II). Klimke’s dochter Greta Busacker werd derde met Scrabble OLD (v. Straviaty). Ook zij bleef foutloos in cross en springparcours. Achter al dit Duitse top-geweld, was er een prachtige vijfde plaats voor Sanne de Jong en de pas zesjarige Captain Thin Lizzy (v. Herald 3). Een goede proef (28,6 / 71,36%), een foutloos springparcours en slechts een paar tijdfouten in de cross hielden haar dicht op de hielen van de Duitse toppers.

Frans feestje

De lange driester in Kronenberg werd een Frans feestje, waarbij Charlotte Bordas en As Boy de Kappa (v. Tinka’s Boy) de winst pakten met slechts 28,4 strafpunten op het conto. De lange tweester werd gewonnen door de Belgische amazone Marie Dehoorne met Ushuaia 7 (v. Uccello), voor Lara de Liedekerke-Meier met Pumpkin de la Liniere (v. Gemini XX).

Bron: Horses.nl