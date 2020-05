Hilarische crosstaferelen bij virtuele eventingwedstrijd

Vanmiddag wordt de virtuele 'cross country' gehouden in de online eventingwedstrijd die door een aantal bekende eventingruiters wordt 'verreden' om geld in te zamelen voor goede doelen die wereldwijd de coronacrisis bestrijden. Het is wel wat anders dan anders, al ontbreken de sprongen en de waterhindernis niet. Twee Britse commentatoren zorgen voor hysterisch en hilarisch commentaar.

Het is een driedaags evenement, met van tevoren opgenomen filmpjes. De deelnemers moeten de cross doorrennen in volle eventingoutfit (inclusief veiligheidsvest) met een hond of minishet aan de lijn. De waterhindernis is een kruiwagen met een wateremmer waarmee men over een balk moet, er moet gesprongen en gerold worden, en er zijn eieren, appels en zelfs een dekbedhoes bij betrokken.

Het grappige parcours is hier terug te kijken. Eén deelneemster presteerde het om haar opblaasbare vest af te laten gaan. Dit leverde haar uiteraard dikke strafpunten op. De Brit Tom Crips verscheen aan de start op een eenhoorn.

Een animatie van het crosscountry parcours

Dressuur al verreden

De dressuur is al verreden, over twee dagen. Daarbij werden er daadwerkelijk paarden van stal gehaald en een dressuurproef verreden. Voor Nederland rijdt bondscoach Andrew Heffernan mee met KWPN’er Gideon (v. Lucky Boy), de schimmel waarmee hij vorig jaar ook in Boekelo reed. Hij reed naar een score van 32,6 strafpunten, van een nogal verdeelde driekoppige vijfsterrenjury. Elke ruiter gaf ook zelf nog wat commentaar op zijn proef na afloop. Heffernan constateerde dat hij op dieet moet om niet uit zijn slipjas te groeien dankzij de coronakilo’s.

Video van de eerste dressuurdag: Heffernan is te zien vanaf ongeveer minuut 25:30.

Springen

Vanavond is er een ‘house party’ in plaats van een feestje in het strodorp. Morgen is het afsluitende springparcours. Alles is (terug) te zien via de website.

Alle ruiters hebben zelf een goed doel aangewezen waar ze voor strijden. Heffernan gaat de strijd aan voor de Stichting ZWIC, een organisatie die zorgpersoneel steunt dat zelf tijdens hun werk met corona patiënten is getroffen door het virus. Lees hier meer over ZWIC en ga hier direct naar de pagina waar je een donatie kunt doen voor team Holland.

Uitslag

