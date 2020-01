Holger Heigel na langdurige ziekte gestorven op 76-jarige leeftijd

Op 76-jarige leeftijd is de voormalige voorzitter van de DOKR-evenementencommissie, Holger Heigel, na een langdurige ziekte gestorven. "Holly", zoals zijn vrienden hem noemden, was een toegewijde promotor van de eventing-sport.

Acht jaar lang was Heigel voorzitter van het eventing-comité van het Duitse Olympisch Comité voor Paardensport (DOKR). Heigel reed al sinds zijn schooltijd, maar zijn vrouw Susanne zorgde voor het juiste enthousiasme voor de paarden. Op hun landgoed in Vierhöfen hadden de twee een kleine privéstal, met een grote persoonlijke en financiële inzet om ruiters zoals Claus Erhorn, Elmar Lesch, Michael Meier, maar vooral Andreas Dibowski te ondersteunen. Dibowski gaf het Heigel-paar het meest geweldige succes: een overwinning in de 4* wedstrijd van Luhmühlen (nu vijfsterren) in 2016 op It’s Me (v.Kahyasi), in eigendom van Susanne Heigel.

Voorvechter van de eventing-sport

Veel organisatoren konden ook rekenen op de steun van Heigel. Hij vocht voor hoger prijzengeld en probeerde ruiters en paardeneigenaars samen te brengen, ook in dialoog met de fokverenigingen. In elk opzicht onafhankelijk, was hij onder meer betrokken bij verschillende acute en revalidatieziekenhuizen, stond open voor alle zorgen over de eventing, had zijn eigen mening en liet zich niet overweldigen door de bond.

Heigel vecht voor Sam en Jung

Heigel was het die alles in gang zette toen Sam (v.Stan The Man), het kampioenschapspaard van Michael Jung, plotseling te koop kwam en het is uiteindelijk dankzij Heigel dat Sam voor de Duitse sport werd behouden. Samen met verschillende mensen en de DOKR werd het paard voor Jung behouden. Met drie Olympische gouden en één zilveren medailles is Sam het meest succesvolle Duitse eventing-paard ooit.

‘Ik heb daar veel respect voor’

Iedereen die Holly Heigel kende, vond hem leuk, zijn lach, zijn charme, zijn enthousiasme en zijn bemoedigende kwaliteiten. “Holger was een persoon die ik altijd bewonderde om zijn vermogen om trouw te blijven aan zichzelf en niet te buigen. Ik heb daar veel respect voor ”, reageerde Bettina Hoy aan St.Georg. De ruiters wisten dat ze op hem konden rekenen, maar dat is niet de enige reden waarom ze Holger Heigel zullen missen.

Bron: St.Georg/Horses.nl