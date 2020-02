Holsteiner hengst Cesandro verder onder Sandra Auffarth

De Duitse eventingamazone Sandra Auffarth heeft een talentvol paard te rijden gekregen. De in Holstein goedgekeurde hengst Cesandro (Catoo x Anthony's Dream xx) liep tot op 3*-niveau onder Stephan Dubsky en was afgelopen jaar onder meer tweede in de lange 2* in Varsseveld. De nu achtjarige hengst was ook op het WK in Le Lion d'Angers maar moest opgeven.

Cesandro werd op de januarikeuring van Holstein in 2019 goedgekeurd. De hengst is van de Grand Prix-hengst Helenenhof’s Catoo (dit weekend nog winnaar in Ankum) en zijn moeder is een dochter van Duerte die ook de stempelhengst Sandro (v. Sacramento’s Song xx) bracht. Onder Stephan Dubsky werd de hengst zesde op het Bundeschampionat voor zesjarige eventingpaarden. Vorig jaar was de combinatie succesvol met vier top tien klasseringen in 2* en 3* wedstrijden.

Wens in vervulling

Met de verhuizing van Cesandro naar de stallen van Olympiade amazone Sandra Auffarth is een wens van eigenaar Gestüt Kollmoor in vervulling gegaan. “De verhuizing naar Stall Auffarth is weer een bouwsteen in de carrière van het paard.”

Bron St.Georg