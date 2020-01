Hong Kongs zilveren eventer McKinlaigh overleden

Op 26-jarige leeftijd is eventer McKinlaigh (v. Highland King) overleden. Onder de Amerikaanse Gina Miles won het Iers gefokte paard de zilveren medaille in Hong Kong waar voor de paardensport de Olympische Spelen waren in 2008. Miles won ook al team goud en individueel brons een jaar eerder op de Pan Am Games.

De ongeveer 1,80m grote McKinlaigh werd in 1994 in Ierland geboren. Als vijfjarige vertrok de immense Ier naar Amerika waar Gina Miles hem onder het zadel kreeg. Het paar was direct succesvol, in het eerste sportieve jaar wonnen ze zeven van de tien wedstrijden.

In 2002 nam Gina Miles deel aan de wereldruiterspelen in Jerez met McKinlaigh, waar ze als 25ste eindigde. In 2007 werd door het paar individueel brons gewonnen en team goud op de Pan Am Games in Rio. Om vervolgens een jaar later op de Olympische Spelen in Hong Kong het zilver te pakken.

Na de Spelen ging het paard met pensioen. In zijn hele carrière heeft McKinlaigh nooit hindernisfouten in de cross gehad. Tijdens een speech die Gina Miles hield toen haar paard opgenomen werd in de USEA Hall of Fame zei ze: “McKinlaigh kon elke cross aan. In zijn hele carrière heeft hij nooit hindernisfouten gehad in de cross, zelfs niet met zo’n onervaren ruiter als ik. Hij speelt met een 4* [nu 5*] cross.”

