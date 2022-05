Ingrid Klimke en Duitsland aan de leiding in WK testwedstrijd Pratoni del Vivaro

De eventingruiters hebben in het Italiaanse Pratoni del Vivaro hun testevent voor het wereldkampioenschap. Na de dressuur gaat Ingrid Klimke met haar paarden Siena just do it (v. Semper Fi) en Hale Bob (Helikon xx) aan de leiding. Het Duitse team staat op kop in de Nations Cup.

Na de eerste dag had Ingrid Klimke al een topscore van 75.24% (-24.80) neergezet met haar achttienjarige Olympiade-paard SAP Hale Bob OLD. Gisteren verbeterde ze zichzelf ruimschoots met het aanstormende talent Siena just do it, een tienjarige Westfaalse merrie van Semper Fi. Klimke kwam tot een percentage van 77.30% (-22.70).

Achter Klimke staat de Fransman Maxime Livio op de derde plaats met Api du Libaire (v. Sufain du Defey x) met -25.40. Jonelle Price volgt op de vierde plek met haar jonge talent Faerie Magnifico (v. Birkhof’s Gravenstolz TSF) met -25.90. De 23-jarige Robin Gobel uit Zwitserland maakt de top vijf vol met Grandeur de Lully CH (v. Greco de Lully) met -26.

In de Nations Cup gaat Duitsland aan de leiding voor Frankrijk en Zwitserland.

Vandaag is de cross in Italië.

