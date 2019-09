Ingrid Klimke Europees Kampioen Eventing

Het bleef spannend tot het allerlaatste moment op het EK in Luhmühlen. Michael Jung, klassementsleider na de dressuur en de cross, gooide er in het afsluitende springparcours een balk af in de tweede combinatie. Zijn landgenote Ingrid Klimke, die met SAP Hale Bob OLD (v. Helikon) op de tweede plaats stond, was vlak daarvoor foutloos gebleven en mocht de gouden medaille ophalen.

Klimke bleef dus staan op haar dressuurscore van 22,20. Jung werd op fischerChipmunk FRH (v. Contendro) tweede met 24,90. Het brons is voor Cathal Daniels uit Ierland, die met Rioghan Rua (v. Jack of Diamonds) wist op te klimmen vanaf de zesde positie, omdat de nummers drie en vier ook ieder een springfout hadden.

Tim Lips zesde

Thibaut Vallette stond gisteren met Qing du Briot ENE HN (v. Eolien II)nog op de bronzen positie, maar kreeg een springfout op hindernis vijf. Zijn landgenoot Christopher Six kwam met Totem de Brecey nog langszij dankzij zijn foutloze ronde. Six werd vierde, Vallette vijfde.

Tim Lips stond na de cross nog op de vierde positie en zakte met Bayro (v. Casantos) naar de zesde plaats door zijn balk op de eerste sprong van de combinatie. Hij eindigde het EK met precies 30 strafpunten.

De enige andere Nederlandse combinatie die nog in het spel was, Aliene Ruyter met Bomba (v. Verdi TN), eindigde op de 49e plaats.

Tweede keer goud voor Klimke en Hale Bob

Dankzij de eerste en tweede plaats van Klimke en Jung kon Duitsland het goud in de landenwedstrijd ook niet meer ontgaan. Tweede werd Groot Brittannië, het brons was voor Zweden.

Ingrid Klimke was de titelverdediger. Ze won twee jaar geleden ook het individuele goud, ook met de nu 15-jarige Hale Bob. In 2015 was het duo vijfde en wonnen ze een gouden medaille met het Duitse team. Samen waren ze ook nog eens tweede op de Olympische Spelen in Rio in 2016 en derde op de WEG in Tryon vorig jaar.

Uitslag individueel kampioenschap

Uitslag landenwedstrijd

Bron: Horses.nl