Ingrid Klimke is de beste in Aken

Ingrid Klimke won zojuist de CCIO4* in Aken, als gedroomde winnares maakte de amazone de verwachtingen waar en pronkte bovenaan de uitslagenlijst. Haar landgenoot Michael Jung bezette de tweede plaats en Christopher Burton maakte de top drie compleet.

Klimke en haar routinier SAP Hale Bob (v.Helikon xx) stonden met een goede dressuur proef na het eerste onderdeel aan de leiding. Het koppel ging met 20,70 strafpunten het springparcours in. Daar moest de Duitse vier strafpunten noteren en viel terug naar de 18e plaats. Met een sublieme foutloze ronde binnen de tijd in de cross steeg Klimke naar de gouden positie en liet deze niet meer los.

Jung en Chipmunk

Jung en fischerChipmunk (v.Contendro I) eindigde in het eerste onderdeel achter Klimke op de tweede plaats met 21,50 strafpunten. Ook Jung moest in het springparcours vier strafpunten incasseren, waardoor de Duitser met 25,50 strafpunten de cross in ging. De ruiter is pas sinds afgelopen april een combinatie met Chipmunk, die Jung overnam van Julia Krajewski, en het werd duidelijk in de cross dat het duo nog niet helemaal op elkaar ingespeeld is. Toch kwamen Jung en Chipmunk foutloos binnen de tijd door de finish en werden tweede in Aken.

Burton

Met Quality Purdey (v.Quality) verscheen Burton in Aken aan de start. Het duo stond 14e na de dressuur met 27 strafpunten en klom na een foutloos springparcours op naar de 10e plaats. Vandaag stuurde Burton Quality Purdey foutloos door de cross binnen de tijd en eindigde op een mooie derde plaats.

Landenstrijd

In de landenwedstrijd was mede dankzij de eerste en tweede plaatsen van Klimke en Jung Duitsland de grote overwinnaar. Nieuw-Zeeland eindigde door onder andere de vierde (Tim Price), achtste (Jonelle Price) en 13e plaats (Jesse Campbell) als tweede achter Duitsland. Austrialië bezette de derde positie in de 4* landenwedstrijd.

Uitslag individueel.

