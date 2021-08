Ingrid Klimke terug in zadel na val

In mei kwam Ingrid Klimke ernstig ten val in de cross van de korte driester in het Poolse Baborówko. Ze beschadigde haar borstbeen en enkele ribben. De Duitse amazone onderging een operatie in Münster en moest de Olympische Spelen missen. Inmiddels is Klimke weer zo ver hersteld dat ze de training weer heeft opgepakt en zich als doel heeft gesteld het EK eventing in september in Avenches om daar haar titel te verdedigen.

In een interview met de Duitse website Vielseitigkeitssport Deutschland vertelt Ingrid Klimke over haar val, haar herstel en haar nieuwe doel.

‘Veruit de ergste val’

In Baborowko viel Ingrid Klimke met wereldkampioene bij de jonge eventingpaarden Cascamara (v. Cascadello II). Klimke: “Ik moet echt zeggen dat dit veruit de ergste val voor mij was. De eerste 6 weken had ik zoveel pijn dat ik niet eens aan paardrijden kon denken. Het sleutelbeen brak tijdens de val van mijn borstbeen af en drukte naar binnen op de vitale organen, zodat ik dacht soms echt dat ik niet meer zou kunnen ademen.”

‘Op de goede weg’

Maar het herstel na de operatie verliep voor Klimke onverwacht snel. De amazone zit weer in het zadel en rijdt iedere dag twee paarden, Bobby (SAP Hale Bob OLD) en Siena (Equistros Siena Just Do It). Soms ook nog een derde paard. Klimke: “Greta [haar dochter] rijdt momenteel al mijn dressuurpaarden. Vorige week heb ik al parcoursen gesprongen met Kurt Gravemeier en de paarden meegenomen naar galoptraining op de berg. Gisteren heb ik voor het eerst weer met Hans crosshindernissen gesprongen. Alles gaat al zo goed dat ik me er goed bij voel. Maar natuurlijk is het nog steeds een veel werk om mijn ‘oude leven’ weer op te pakken, mijn dagen zijn nog steeds goed gevuld met fysiotherapie. Ik heb nog steeds niet de energie om zo druk te zijn als ik vroeger was – zoals ik eigenlijk graag ben. Ik heb nog steeds rustpauzes nodig, want dan merk ik dat mijn lichaam het nog niet aankan. Maar ik ben op de goede weg terug naar waar ik wil zijn.”

Arville eerste wedstrijd

“Mijn eerste wedstrijd zal in Arville zijn, dat is over iets minder dan twee weken”, vertelt Klimke. “Bobby zal er zeker heen gaan, waarschijnlijk Siena ook. Ik zal op korte termijn beslissen of ik een van mijn jongere paarden, Cascamara en Hera, meeneem. Het ligt er aan hoe goed ik me voel. Natuurlijk heb ik het Europees kampioenschap al in gedachten, maar ik moet gewoon zien hoe het loopt. Als ik het haal, is het goed, zo niet, dan is het ook niet erg. Ik heb opnieuw geleerd dat gezondheid het hoogste goed is en dat ik goed voor mezelf moet zorgen. Maar ik wil ook in het hier en nu kunnen leven en genieten van wat ik het leukst vind. En dat is werken met mijn paarden.”

Bron Vielseitigkeitssport Deutschland