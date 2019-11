Ingrid Klimkes Parmenides met wedstrijdpensioen

De Trakehner Parmenides (v. Sir Chamberlain) is misschien niet het meest bekende paard dat Ingrid Klimke heeft gereden, maar heeft haar wel heel veel plezier gebracht. Volgens Klimke was de hij de 'Spassmobil' van stal. Met Parmi was Ingrid Klimke vooral actief in de indoorcross en het springen. Volgende week neemt de vijftienjarige ruin afscheid van de sport tijdens de Gala-avond van het Trakehner stamboek in Neumünster.

Als vierjarige kwam Parmenides bij Ingrid Klimke op stal. De zoon van Sir Chamberlain zou een toekomst in het eventing krijgen, maar hij werd een van de betere springpaarden van de stal. Niet alleen in de reguliere springrubrieken (hij sprong op 1,45m-niveau), maar ook over de vaste hindernissen van het het indoorcrossen.

Als vijfjarige won Parmi onder Ingrid Klimke brons op het Bundeschampionat in het eventing. Ook op het WK voor jonge eventingpaarden was hij nog goed voor een negende plaats. Klimke werd verder met hem onder meer derde in de korte 2* in Varsseveld in 2011 en het jaar daarna volgden nog een zesde en een negende plaats in de korte 3*-wedstrijden in Renswoude en Malmö.

Maar de kracht van Parmi lag toch in het springparcours. Zo werd Klimke vorig jaar nog tweede met hem in een 1,40m in Donaueschingen. Ook was het paar succesvol met de indoorcross. Ze wonnen twee keer de cross in Stockholm en het afgelopen jaar versloeg Klimke in de indoorcross van Stuttgart wereldkampioene Rosalind Canter.

“In het parcours was hij vermogend, opmerkzaam, voorzichtig en ijverig”, omschrijft Ingrid Klimke de zwarte ruin. “Hij is altijd vol energie en maakt graag vreugde sprongen. Het was altijd heel plezierig met hem te werken.” Parmi gaat terug naar zijn eigenaar Marion Gottschalk.

Op Gala-avond van het Trakehner stamboek in Neumünster krijgt Parmenides het afscheid dat hij verdient.

Bron St.Georg