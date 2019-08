Internationale eventingwedstrijd Somerford Park afgelast

De internationale eventingwedstrijd op Somerford Park in Engeland is afgelast wegens extreme regenval. De internationale dressuurrubrieken konden nog doorgang vinden op de goede bodem, maar toen het bleef regenen moest de organisatie besluiten dat de cross country niet door kan gaan.

De nationale klasses, die eigenlijk ook dit weekend zouden plaatsvinden waren al eerder afgelast om te veel schade aan de bodem te voorkomen. Omdat het hele weekend nog zware regen voorspeld wordt, werd besloten om toch ook de driester af te zeggen.

Het crossparcours was gebouwd door David Evans en de voor Nederland uitkomende Andrew Heffernan. De enige Nederlandse deelneemster was de in Groot Brittanië woonachtige Maaike van Wijk.

Bron: EverythingHorseChesire.com