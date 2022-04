Janneke Boonzaaijer goed onderweg in Strzegom

Op de internationale eventingwedstrijd in Strzegom zijn de eerste rubrieken afgerond. In de korte tweester was zowel de eerste als de derde plaats in het eindklassement voor Janneke Boonzaaijer. In de lange driester gaat Boonzaaijer aan de leiding na de dressuur en cross. In de lange tweester staat ze voorlopig derde en heeft Merel Blom de leiding.

Met Mirage pakte de amazone uit Renswoude de winst in de korte tweester. Het duo eindigde op de dressuurscore van 29,0 strafpunten. De tweede plaats ging naar Duitser Andreas Dibowski met de zesjarige Lillet 3 (v. Livello) en op de derde plaats vinden we opnieuw Janneke Boonzijer, nu met Krek-Mora G. Met dit paard was er alleen een piepklein tijdfoutje in de cross.

Lange driester

Boonzaaijer gaat bovendien aan kop in de lange driester. Met Bouncer (v. Killinek Bouncer) staat ze daar bovenaan na de dressuur en de cross. Ze wordt op de hielen gezeten door een Thaise ruiter: Kormtawat Samran met Dharma PSH (v. Doringcourt) die op slechts 1,4 strafpunt afstand staat.

Lange tweester

Merel Blom gaat voorlopig ruimschoots aan kop in de lange tweester met Hallo 53 (v. Casaltino) de Nederlandse heeft twee balken in handen voor het afsluitende springparcours. Twee weken geleden werd het duo hier derde.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl