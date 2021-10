Janneke Boonzaaijer in de prijzen in Strzegom

Voor KNHS Talententeamlid Janneke Boonzaaijer verloopt de eventingwedstrijd in het Poolse Strzegom succesvol. In de korte 3* werd de amazone uit Renswoude vijfde met ACSI Campbelle WS (v. Van Gogh). In de lange 2*, die gisteren ook afliep, was er voor Boonzaaijer een vierde plaats met Krek-Mora G (v. Ferdinand) en een zesde plaats met Mirage (v. Brendon).

In de korte 3* waarin 39 combinaties van start gingen, liep Janneke Boonzaaijer met haar veertienjarige Campbelle WS alleen wat tijdfouten op in de cross. Na de dressuur stand de amazone elfde met -31.6. In de cross kwam er 4 tijdfouten bij en de comninatie werd vijfde met 35.6 strafpunten. Libussa Lübbeke won de wedstrijd met Darcy F (v. Larimar) met een eindtotaal van -29.5. Haar landgenoten Pia Münker met Cascada (v. Cascadello) en Sandra Auffarth met Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly) werden twee en drie.

Lange 2*

Janneke Boonzaaijer reed haar zesjarige Krek-Mora G naar de vierde plaats met -34.3 in haar eerste lange 2*. Na de dressuur stond Boonzaaijer nog zeventiende, maar de een foutloze cross binnen de tijd en een foutloos springparcours klom ze op in het klassement. Ook met de zevenjarige NRPS’er Mirage einigde ze op haar dressuurscore van 35 strafpunten. Dit was goed voor de zesde plek. Stephan Hazeleger werd zevende met ACSI Igor (v. Up to Date), ook op zijn dressuurscore van 35.2.

Fokproduct Jan Greve

De lange 2* werd gewonnen door de Australische Katja Weimann met de door Jan Greve gefokte Jeu de Blanc W (v. Fibonacci) uit de Leen-stam. De combinatie eindigde op een score van 33.9.

Junioren met Nederlanders in top vijf

Vandaag eindigt de lange 3* met Adriaan Smeulders en Wendela Schlimmer. De lange 2* voor junioren heeft vandaag het afsluitende springen. In de wedstrijd staat Sterre van Houte met Giant Prospect BB (v. Lauries Crusader) op de tweede plek staat na de cross en Maxime Karman met Funi-Strona (v. Dalamanga) vijfde is.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl