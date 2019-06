Janneke Boonzaaijer in plaats van Alice Naber in eventingteam Strzegom

Op basis van de omstandigheden in Strzegom heeft eventingbondscoach Bettina Hoy besloten om niet Alice Naber, maar KNHS Talententeamlid Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ du Tailleur (Quidam de Revel x Oberon du Moulin) in het Nations Cupteam op te nemen. In de Poolse plaats is dit weekend de derde wedstrijd in de FEI Nations Cup serie.

Voor de eventingruiters van TeamNL zijn de komende maanden essentieel als het gaat om kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio. Het team kan zich kwalificeren voor Tokio via het Europees kampioenschap dat begin september in het Duitse Luhmühlen verreden wordt of via de FEI Nations Cup serie.

Inmiddels zijn de FEI Nations Cup wedstrijden in het Engelse Houghton Hall en het Italiaanse Pratoni verreden. TeamNL eindigde daar twee maal als vijfde. Nette klasseringen, maar ook de naaste concurrenten in de strijd om de Olympische tickets deden het goed. Alle kansen liggen er dus nog, maar de strijd is nog lang niet gestreden.

Bondscoach Bettina Hoy: “Doordat de FEI Nations Cup ook de kans biedt voor de teams om zich voor Tokio te plaatsen, doen er duidelijk meer landen mee. Dat geeft een goede opwaardering van de wedstrijdserie ten opzichten van voorgaande jaren. TeamNL probeert overal met een goed team aan de start te staan.”

Voor de Nations Cup wedstrijd in Strzegom heeft Bettina Hoy naast Tim Lips en Bayro (v. Casantos) en Merel Blom met Chiccolino (v. Chico’s Boy) nu Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ du Tailleur opgesteld, op basis van de omstandigheden in Polen. Als vierde teamcombinatie is Laura Hoogeveen met Wicro Quibus N.O.P. (v. Quasimodo Z) van de partij.

KNHS Talententeamlid Janneke Boonzaaijer kwam dit jaar drie keer in actie met de twaalfjarige zoon van Quidam de Revel. In de korte 3* in Luhmühlen en de korte 4* in Sopot leverde dat twee keer een 29ste plaats op met foutloze crossen. Vorig jaar won de combinatie in Barroca d’Alva.

