‘Je rijdt het paard, niet op zijn röntgenfoto’s’: Een onverkoopbare paard dat op OS in Londen liep

Als je het paspoort van Asih bekijkt, krijg je een glimp te zien van een paard dat alles gelopen heeft, inclusief de Olympische Spelen van 2012 in Londen en de WEG in Caen. Van Burghley tot Badminton, Asih, genaamd ‘The Champ’, heeft een zeer indrukwekkend cv. Het magazine Noelle Floyd publiceerde een interview met zijn ruiter Alexander Peternell.

Maar het cv vertelt niet het hele verhaal. Ondanks zijn successen in de eventingsport, is het DSP-paard Asih (v. Daimler) nooit verkocht geweest. Zijn röntgenfoto’s waren verontrustend toen hij jong was. Hij kwam niet door een keuring vanwege kissing spine en een straalbeentje wat niet al te best was op de foto.

Advertentie in Horse & Hound

Toch was het paard nooit kreupel en zijn eigenaresse Victoire von Shoen liet hem uitbrengen in de eventingsport. Asih liep onder verschillende Duitse ruiters tot op (het oude) 3*-niveau. Toen Asih 16 jaar was, kwam Von Shoen een advertentie tegen in Horse&Hound waarin de Zuid Afrikaanse ruiter Alexander Peternell zocht naar waarmee hij naar de Olympische Spelen in Londen kon gaan. Het paard waarmee hij zich had gekwalificeerd had een ernstige peesblessure opgelopen en zou niet op tijd fit zijn.

Op zijn 16de naar Peternell

Victoire von Shoen dacht waarom niet ‘The Champ’, hij was per slot nog top fit en hield van het werk. De contacten werden gelegd en het paard ging naar Peternell. In zes maanden tijd was de nieuwe combinatie gekwalificeerd voor de Spelen van Londen en liep vervolgens daar een foutloze cross en werd 49ste.

‘Zijn hart was het belangrijkste’

In het interview van Noelle Floyd met Victoire en Alexander werd één ding meteen duidelijk: ze houden allebei echt van dit paard. Toch geeft Peternell toe dat deze situatie op papier niet ideaal was. “Ik denk dat als je nu een professionele ruiter vraagt of hij een 16-jarig paard over zou willen nemen, dat op (wat nu) 4*-niveau niet echt succesvol was, zou hij waarschijnlijk niet zo geïnteresseerd zijn. Maar het was mijn kans om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Londen, dus ik greep mijn kans. Zijn hart was het belangrijkste. Voor zijn baasje en voor mij was het een fantastische reis!”

Tien foutloze crossen op rij

The Champ en Alexander Peternell gingen na de Olympische Spelen door tot aan de pensionering van het paard op zijn 20ste. In 2013 liep het paar nog de voormalige 4* wedstrijden van Burghley en Luhmühlen. Een jaar later kwam het paar uit voor hun land op de wereldruiterspelen in Caen waar ze 39ste werden. In 2015 liep The Champ zijn laatste internationale wedstrijd in Badminton. Ook hier liep het paard zonder hindernis fouten door de cross, net als in de andere tien belangrijke wedstrijden hiervoor.

‘En soms? Gewoon puur geluk’

“De dressuur was niet zo zijn ding”, vertelt Peternell tot slot. “Maar in de cross was hij altijd fenomenaal. Hij gooide nooit de handdoek in de ring.” De matige röntgenfoto’s hebben Alexander Peternell nooit in de weg gezeten. “Als een paard op 3*/4*-niveau zo presteert en zo fit blijft, dan is hij gezond, of hij nu goede of minder goede röntgenfoto’s heeft. Succes is een combinatie van het exterieur van je paard, management en training en dierenartszorg. En soms? Gewoon puur geluk.”

Lees het hele interview op Noelle Floyd

Bron Noelle Floeyd