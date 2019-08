Jonelle Price’s Classic Moet tijdelijk uit de running

Jonelle Price's topeventer Classic Moet (v. Classic xx) is door een blessure tijdelijk uitgeschakeld. De zestienjarige merrie was in voorbereiding voor de wedstrijd in Burghley (5-8 september). Classic Moet, waarmee Price vorig jaar Badminton won, had in Gatcombe Park een lichte blessure opgelopen en is niet op tijd fit voor de 5* in Burghley.

In Gatcombe reed Jonelle Price een sterke wedstrijd met Classic Moet. Het paar won het Britse open en leek de vorm te pakken te hebben voor Burghley, waar ze nog niet eerder won.

In de cross van Gatcombe had de merrie een klein wondje aan de knie opgelopen. Het leek eerst niets ernstigs, maar na de wedstrijd moest toch een kleine operatie nodig om de wond te spoelen. Classic Moet is wel weer in beweging, maar niet op tijd fit voor Burghley.

Price was gebrand op een goede prestatie in Burghley. Al twee keer moest ze de prestigieuze wedstrijd missen, in 2017 door de geboorte van haar zoon en in 2018 door de WEG in Tryon. Voor dit jaar heeft Jonelle Price nog een ijzer in het vuur voor Burghley, namelijk Faerie Dianimo (v. Dimaggio).

Bron Horse&Hound