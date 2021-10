Anna Lena Schaaf aan kop na dressuur WK Jonge eventingpaarden, Merel Blom voorlopig zevende

In het Franse Le Lion d'Angers was gisteren het wereldkampioenschap Jonge eventingpaarden begonnen met de eerste helft dressuur. Vandaag startte de tweede helft in de dressuurring. In de rubriek voor zesjarigen staat Merel Blom voorlopig op de zevende plaats met de Holsteiner Denim (v. Dinken) met 71.51% (-28.5). Met een score van 74.17% (-25.8) staat de Duitse amazone Anna Lena Schaaf aan de leiding met Lagona 4 (v. Lavagon).

In het zadel van de zesjarige Fair Lady des Broucks (v. Upsilon) wist de Franse eventingruiter Thomas Carlile 73.49% (-26.5) te behalen. Het duo sluit het dressuuronderdeel af met de tweede plaats. Met slechts 0.3 strafpunten meer behaalde Landgenoot Nicolas Touzaint met Fibonacci de Lessac HDC (v. Carinjo HDC) voorlopig de derde plaats.

Elain Pen met Kiss Me Kato voorlopig zestiende

Elain Pen staat voorlopig op de zestiende plaats met de KWPN-merrie Kiss Me Kato (v. Up to Date). De combinatie kreeg 67.73% (-32.3). Met de zesjarige KWPN’er Kite-Man (v. Hopalong Cassidy) reed Pen naar 64.85% (-35.2). Hiermee pakte het paar de voorlopig zesentwintigste plaats.

Kevin McNabin bovenaan bij zevenjarigen

De Australiër Kevin McNab staat bovenaan in de rubriek voor zevenjarigen met de Holsteiner Cute Girl (v. Coventry). Het duo ontving vanmiddag een score van 73.09% (-26.9). Met 72.78% (-27.2) staat de Britse amazone Laura Collett voorlopig tweede met de Trakehnerhengst Outback (v. Duke of Hearts). Landgenoot Hayden Robert Hankey maakte de top 3 compleet met de Ierse ruin Heads Up (v. Obos Quality 004). De combinatie scoorde 72.62% (-27.4).

Sanne de Jong voorlopig 22e

Sanne de Jong verscheen gisteren in de ring met de KWPN’er Jersey MBF (v. Fibonacci). De Nederlandse amazone scoorde 67.54% (-32.5) met de vos, waarmee het paar voorlopig op de tweeëntwintigste plaats staat. Vanmiddag reed De Jong met de zevenjarige Jarelly MBF (v. Lansdowne) naar een score van 63.57% (-36.4). Het duo staat op de drieënveertigste plaats.

Morgen begint de cross voor de zesjarige eventingpaarden om 10.00. De cross voor de zevenjarige eventingpaarden gaat van start om 13.00.

Bron: Horses.nl