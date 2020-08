Juryleden KWPN Kampioenschap jonge eventingpaarden bekend

Vrijdag 18 september gaan vijfjarige KWPN’ers de strijd met elkaar aan om het kampioenslint op het Achterhoeks Hippisch Festijn. De jurering op het KWPN Kampioenschap voor jonge eventingpaarden ligt in handen van Gert Naber en Martin Lips.

Anders dan een reguliere wedstrijd is de wedstrijd voor jonge eventingpaarden KWPN-kampioenschap een aanlegtest. De strijd wordt verreden over drie onderdelen: een beoordeling van de gangen van het paard (dressuur), springen en de terreinproef. Bij de presentatie van de gangen komen maximaal drie combinaties tegelijkertijd in de dressuurbaan. Zij laten op verzoek van de jury links- en rechtsom stap, draf en galop zien. Daarna volgt een springparcours over een hoogte van 1.00 meter en tenslotte de terreinproef waarbij geen maximale toegestane tijd van kracht is.

Voorwaarden deelname

Om deel te mogen nemen dient de combinatie minimaal startgerechtigd te zijn in de klasse L-eventing of in de klasse L springen. De wedstrijd is open voor paarden van alle stamboeken. Echter kunnen alleen paarden die zijn geregistreerd in het veulenboek, register A, register B of stamboek van het KWPN in aanmerking komen voor de titel van KWPN Kampioen. De hoogstgeplaatste KWPN’er bij deze wedstrijd wordt uitgeroepen tot KWPN kampioen.

Bron: KWPN