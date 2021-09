Larosaleen W kampioen vijfjarige eventingpaarden

Vanmiddag werd op het Hippisch Festijn in Varsseveld het KWPN kampioenschap vijfjarige eventingpaarden verreden. Larosaleen W wist dit kampioenschap overtuigend te winnen onder Sanne de Jong die ook haar andere paard, Lisarado, naar het brons wist te rijden. Ludovico de Cherverny werd tweede onder Mirella Vrolijk.

18 vijfjarigen kwamen in de ring om zich te tonen aan de juryleden Ronald burgers en Gerald Aarts. Beukers was goed te spreken over de kwaliteit. ”We hebben een mooie groep paarden gezien met een meer dan gemiddelde aanleg voor de eventingsport. We hebben gezocht naar paarden met drie goede basisgangen, een sterke galop en voldoende overzicht in het terrein. De nummer één stak er wat dat betreft echt bovenuit.” Het kampioenslint was voor Larosaleen W, een dochter van Karandasj uit Harosaleen stb van Albaran xx. Zij werd gefokt door Jan Greve uit Haaksbergen en gaat terug op het bekende stammetje van Kyraleen. ”Een paard met een hele fijne lichtvoetige galoppade. Ze kan heel goed springen maar liet zich ook heel goed rijden in het terrein wat haar drie negens opleverde.”

Dressuurgefokte Ludovico de Cheverny pakt zilver

Op de tweede plaats eindigde de volledig dressuurgefokte Ludovico de Cheverny die werd gefokt door M. Wolfs van de Berg uit Rekken. Hij is een zoon van Fürst William uit Balinda ster pref IBOP-dr PROK van Scandic, die we ook kennen als de moeder van het zware tour-paard Hartsuijker. Hij werd gereden door Mirella Vrolijk. ”Een paard dat al opviel in de dressuur met zijn goede basisgangen. Hij sprong goed maar in de cross maakte hij zich soms wat sterk waardoor hij vaak wat dicht kwam, wat hem wat punten kostte.”

Sanne de Jong behaald ook brons

Het brons was wederom voor Sanne de jong. Dit keer kwam ze in de baan met de Herald III-dochter Lisarado (uit Cindorado LA stb-ext van Indorado, fokker Stal Falkena-Olff uit Harich.) ”Een mooie schimmel, echt een verschijning wanneer ze de dressuurbaan in komt. Ze heeft heel veel lossigheid maar zou nog iets meer mogen galopperen. In de cross keek ze goed mee met de ruiter.” En daarmee stond Sanne de Jong, die de titel al drie keer eerder wist te winnen, wederom op het hoogste podium. De eerste keer won zij de titel met haar paard Enjoy waarmee ze volgend weekend zal starten op het Europees Kampioenschap.

Vorig jaar won Laroseen W ook al bij vierjarigen

In 2020 wist Larosaleen W ook al de overwinning te pakken bij de vierjarigen:

Bron: KWPN