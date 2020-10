Merel Blom in top 10 na dressuur zesjarige paarden

Het was nogal een slagveld bij de dressuur op het WK voor zesjarige eventingpaarden in het Franse Lion d'Angers. Op de eerste dag was er maar één score boven de 70% en vandaag kwamen daar nog geen handvol bij. Merel Blom reed donderdag een topproef met Corminta vom Gwick (v. Cormint) die 69,32% ofwel 30,7 strafpunten opleverde. Ze staat voorlopig zevende.

Sanne de Jong kreeg met een wat wisselende jurering te maken en liet met Jarelly MBF (v. Wietvot) 33,0 strafpunten noteren. De Jong is 15de in het tussenklassement.

Blom: ‘Ze heeft me verbaasd’

Merel Blom is nog geen jaar een combinatie met Corminta. “De proef ging zoals verwacht, hoewel het altijd lastig is om te weten wat de jury graag wil zien. Het is de eerste keer dat ze in een dergelijke ring moet lopen en ik vond dat ze het geweldig deed.”

Corminta Vom Gwick debuteerde eind vorig jaar in de ring. Ze heeft een fijn karakter, vertelt Blom aan Eventing Nation: “Ze wil alles graag goed doen, al is het soms op haar eigen manier. Maar meestal is wat zij wil hetzelfde als wat ik wil! Ze heeft echt het juiste karakter, ze doet graag haar best en vecht ervoor. na de lockdown heeft ze me echt verrast door het met zo weinig wedstrijdervaring toch zo goed te doen.”

Tom McEwen en Ingrid Klimke aan kop

Na de dressuur staat de Brit Tom McEwen bovenaan met 26,6 strafpunten. Hij was de enige die boven de 70% reed gisteren. “Hij doet het fantastisch” zei McEwen na de dressuur over zijn Iers gefokte ruin MHS Brown Jack (v. OBOS Quality). “Hij is erg groot, dus het heeft nog wel wat tijd gekost, maar dit jaar is hij boven zichzelf uit gaan stijgen. Voor een zesjarige is hij nu al erg bevestigd. Ik ben echt heel blij met hem, hij liet in de ring dezelfde kwaliteit zien als thuis. Het is super dat we dat hier ook kunnen tonen.”

Voorlopig tweede staat Ingrid Klimke met Cascamara (v. Cascadello). De combinatie heeft 27,4 strafpunten na de dressuur.

Uitslag dressuur 6-jarige paarden

Bron: Eventing Nation / Horses.nl