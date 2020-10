Merel Blom met twee paarden naar WK Jonge Eventingpaarden

Merel Blom is met Canadian Club M (Canabis Z x Caretino) en Corminta vom Gwick (Cormint x Contendro I) geselecteerd voor het WK Jonge eventingpaarden in Le Lion d'Angers. Ook Sanne de Jong staat met Jarelly MBF (Wietvot x Albaran xx) op de deelnemerslijst.

In augustus dit jaar stuurde Blom de zesjarige Corminta vom Cwick naar de overwinning op CSI2*-L Strezegom. Canadian Club M liep op datzelfde evenement naar de dertiende plaats in de CSI2*-S. Sanne de Jong reed Jarelly MBF in Strezgom naar de achttiende plaats in de CSI2*-L.

Bron: Horses.nl