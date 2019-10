Merel Blom na dressuur net buiten top tien met Crossborder Radar Love

Merel Blom en Crossborder Radar Love (v. Diarado) staan er na de dressuur op het wereldkampioenschap voor jonge paarden in Le Lion d'Angers voor Nederland het beste voor. Het duo kwam uit op 31,8 strafpunten en staat daarmee voorlopig op de twaalfde plek. Adriaan Smeulders en Ekow (v. Esteban xx) staan met 35,1 strafpunten op de 27-ste plaats in het kampioenschap voor de zesjarigen.

De Noorse Yasmin Nathalie Sanderson gaat na de dressuur aan de leiding met Inchello DHI (v. Chello III) met een totaal van 26,3 strafpunten. Zij wordt op de voet gevolgd door de Duitse Sophie Leube met Sweetwaters Ziethen (v. Abendtanz) en Piggy French met Cooley Lancer (v. Coeur de Noblesse M) uit Groot-Brittannië met 26, 6 en 26, 7 strafpunten.

Nederlanders

Blom staat met de in Duitsland gefokte Crossborder Radar Love, waarmee ze dit jaar tweede in de korte 2* in Strzegom werd en derde in Waregem, dus op iets meer dan vijf strafpunten afstand van de nummer 1. Smeulders kwam met Ekow, waarmee hij recent in Varsseveld het KNHS kampioenschap voor zesjarige paarden won, uit op 35,1 strafpunten.

Leaderbord

Bron: Horses.nl