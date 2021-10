Oldenburger hengst Watermill Wedgwood wint Zweedse kampioenschap voor zesjarige eventingpaarden

De goedgekeurde Oldenburger hengst Watermill Wedgwood won afgelopen weekend de rubriek voor 6-jarigen bij de Zweedse eventingkampioenschappen in Kristianstad. Vorig jaar greep de Wild Child-nakomeling ook al de overwinning bij de vijfjarigen. Eventingruiter Christoffer Forsberg reed de hengst naar een score van 75.910% in de dressuurproef (24,1 strafpunten). Bij het springen kreeg het paar 8,8 strafpunten en in de cross ontving Forseberg in het zadel van de donkerbruine hengst 1,2 strafpunten. Het duo won met slechts 34,1 strafpunten in totaal.

Malin Josefsson pakte de tweede plaats met de 6-jarige merrie Delelia (v. Deodoro). De combinatie scoorde 67.960% in het dressuuronderdeel (32,0) en liet een balk vallen in het parcours (4,0). Het paar reed een foutloze cross, waardoor de totaal score van 36,0 strafpunten bleef staan. De Zweedse winnaar van de rubriek wist ook de derde plaats te bemachtigen met de Harley VDL-nakomeling Not Only Beautiful. Na het dressuuronderdeel stond het duo op de achtste plaats met een score van 63.410% (36,6). De combinatie bleef foutloos in het cross- en springonderdeel, waardoor het paar alsnog in de top 3 belandde.

SWB-hengst Don Pedro winnaar bij 5-jarigen

In het zadel van de SWB-hengst Don Pedro won Anna Freskgård de rubriek voor 5-jarigen. Het duo scoorde in totaal 30,7 strafpunten. Anna Hassö eindigde op de tweede plaats met de Ierse ruin Balun Dearg (v. Kannan). De combinatie kreeg 31,1 strafpunten. Matilda Wilhelmsson pakte de derde plaats met een score van slechts 0,1 meer dan Hassö. Wilhelmsson presteerde met de Zangersheide ruin Hot Diamond Z (v. Hemerald).

Indoctro-kleindochter Flanders bovenaan bij 7-jarigen

Aria Ramkali was de beste in de rubriek voor 7-jarigen met de Indoctro-kleindochter Flanders (v. Diamantino VDL). Ramkali ontving 25.2 strafpunten in totaal. Dit was bijna 2,5 strafpunten minder dan Forsberg met de KWPN-merrie Jebo Kwik W. (v. Montender), die op de tweede plaats belandden. Beide combinaties bleven foutloos bij het springen en in de cross. Viktoria Carlerbäck maat de top 3 compleet met de 7-jarige hengst Avicci (v. Haydn). In totaal kreeg het duo 29.8 strafpunten.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl/Facebook