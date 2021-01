Ook in 2021 competitie voor jonge eventingpaarden in Renswoude

Gert Boonzaaijer en René van der Leest organiseren in 2021 een heel aantal eventing-evenementen, waaronder wedstrijden, een hengstenshow en veilingen. Al deze activiteiten van Dutch Eventing Stables en Hippisch Centrum De Schalm in Renswoude zullen via livestream te volgen zijn.

Op de agenda staan vier competitiewedstrijden eventing, plus een finale voor jonge paarden, een speciale hengstenshow, de eventing-veulenkeuring, de veiling, presentatie van nakomelingen, een fokkerscafé en het stimuleren van syndicaten.

Jonge paarden

Er komt een competitie voor 4- en 5-jarige eventingpaarden met daarna een finale. De wedstrijden vinden plaats op 17 april, in het internationale weekend van 2 t/m 6 juni, op 11 juli en op 21 augustus. De finale is op 4 september. “De wedstrijden zijn open voor paarden van alle stamboeken en ruiters van alle landen,” zegt Gert Boonzaaijer. “Belgische ruiters krijgen een gratis licentie van de KNHS, dan mogen ze komen zonder dat dat in hun eigen land gevolgen heeft. En de opzet blijft in grote lijnen hetzelfde: eerst

beoordelen van de bewegingen, dan een parcoursje en dan de cross. Met de finale zitten we een week voor Varsseveld, dat was vorig jaar anders.”

Om aan die finale op 4 september mee te mogen doen, moet een combinatie aan drie wedstrijden hebben deelgenomen. “Dan hebben ze drie keer een beoordeling gehad en weet je bijna zeker dat ze in de finale goed rondkomen” vertelt René van der Leest.

Hengstenshow

Op 17 april is er ook een eventing-hengstenshow. Met in elk geval presentaties van Nearly Perfect de la Brasserie, Next Level Leifheimer, Coconut Grove, Moreno Grove en Lewis ter Leybroeck. De tweede competitiewedstrijd valt samen met de internationale Renswoude Horse Trials van 2 t/m 6 juni. Van der Leest: “Een prachtig podium voor ruiters met jonge paarden, zeker omdat ze het terrein al een keer gezien hebben. En ze mogen vóór 17 april best al een keer oefenen, geen probleem. We denken nu dat de derde wedstrijd op 11 juli een ‘normale’ wedstrijd wordt maar dat kan nog veranderen! Tijdens de vierde wedstrijd op 21 augustus laten we in elk geval veulentjes zien van Magic Coconut en van Moreno Grove, hun eerste jaargang.”

Veulenkeuring en veiling

Een belangrijk evenement in het najaar wordt de veiling van jonge eventingpaarden via ET Auction. René van der Leest: “Er is de afgelopen jaren veel vraag geweest naar goede kwalitatieve paarden, daar werd serieus op geboden. Daarom willen we dit jaar het beste van het beste selecteren en nog meer internationaal onder de aandacht brengen. Als fokkers denken dat ze een goede driejarige hebben staan, gaan Gert en ik ze graag thuis bezoeken. Parallel daaraan stimuleer ik zoveel mogelijk de oprichting van syndicaten, waardoor we hopelijk veel paarden in Nederland kunnen houden. We willen alles livestreamen, dat is het afgelopen jaar ook heel goed bevallen.”

Bron: Persbericht / Horses.nl