Schaaf en McNab blijven aan leiding op WK Jonge Eventingpaarden

Op het WK voor zes- en zevenjarige eventingpaarden zijn de leidende combinaties op hun dressuurscore gebleven na de crosscountry. Bij de zesjarige paarden gaat de Duitse Anna Lena Schaaf aan de leiding met Lagona 4 (v. Lavagon X Ile de Cartina (v. Cartani). Het duo stond op 25,8 en de eerste plaats na de dressuur en kwamen foutloos door de cross. Bij de zevenjarige gold hetzelfde voor de Australiër Kevin McNab en Cute Girl (v. Coventry), die op 26,9 staan. De Nederlandse amazones staan in de middenmoot.

Bij de zevenjarige paarden blijft ook Laura Collet met Outback (v. Duke of Hearts) op haar dressuurscore en de tweede plaats staan. Bijna de hele top tien in deze rubriek is Brits, alleen op plaats zes staat nog een Duitse. Bij de zesjarige paarden staan de Fransen op twee en drie, zowel Thomas Carlile als Nicolas Touzaint reden foutloze crossparcoursen, waarmee de top drie na de cross hetzelfde is als na de dressuur.

Nederlandse dames in middenmoot

Beste Nederlandse bij de zevenjarige paarden is voorlopig Sanne de Jong met Jersey MBF (v. Fibonacci). Zij staan nu 19e, na wat tijdfouten in de cross. Elaine Pen en Kite-Man (v. Hopalong Cassidy XX) staan voorlopig 22e bij de zesjarige paarden na een vrijwel foutloze crosscountry. Merel Blom was in deze rubriek zevende na de dressuur met Denim (v. Dinken), maar kreeg een vroege langsloper in de cross en viel terug naar plaats 37.

Tussenklassement zesjarige paarden

Tussenklassement zevenjarige paarden

Bron: Horses.nl