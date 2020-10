Trakhener hengst wint WK 7-jarige eventingpaarden

De zevenjarige hengst Sweetwaters Ziethen TSF (v. Abendtanz) mag zich wereldkampioen bij de zevenjarige eventingpaarden noemen. Met de Duitse amazone Sophie Leube maakte hij de titelstrijd in Frankrijk af met een foutloos springparcours. Merel Blom en Crossborder Radar Love (v. Diarado) kregen helaas twee balken in het springparcours en werden uiteindelijk achtste.

Het zilver was voor Donatien Schauly ADJ met Dgin du Pestel Mili (v. Nartago) en ook de derde plaats bij de zevenjarige eventingpaarden was voor een Fransman. Dat was Nicolas Touzaint met Diabolo Menthe (v. Scareface).

Blom verliest podiumplaats

Na een derde plaats in de dressuur en een vrijwel foutloze cross, stond Merel Blom bij aanvang van het afsluitende onderdeel vijfde in het tussenklassement. Een foutloos springparcours zat er echter niet in. Radar Lover had op de tweede hindernis al direct een balk en aan het einde van de parcours pakte hij nog een A-element met de achterbenen. Blom won eerder vandaag wel brons in de rubriek voor zesjarige eventingpaarden.

Uitslag

Bron: Horses.nl