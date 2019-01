Jonge Schotse Eventing-amazone overleden na val

GrandPrix-Replay meldde vanochtend dat de jonge Eventing-amazone Natasha Galpin uit Schotland overleden is na een val. Galpin was in een training met een renpaard ten val gekomen en aan de gevolgen daarvan overleden. Galpin reed op een paard voor trainer Iain Jardine, toen een slagader scheurde van het paard en het duo op volle snelheid naar de grond stortte. De verwondingen waren fataal voor zowel paard als ruiter. Renpaarden in volle galop halen vaak snelheden van bijna 50 km per uur tijdens een training, en tot 65 km per uur in een race.

Naast het rijden bij Jardine, runde Natasha Galpin een pension-stal en was de amazone ook meerdere seizoenen actief tot op CIC1* niveau. De trainer, Jardine, legde de volgende verklaring af aan Racing Post: “Het is met groot verdriet dat het team van Iain Jardine Racing moet melden dat we dinsdagochtend een tragisch ongeluk hebben gehad met onze galop-training op gras, wat heeft geleid tot het vroegtijdig overlijden van een lid van ons team, Natasha Galpin (22), evenals het verlies van een paard. Helaas leed ons paard tijdens het werk aan een gescheurde ader, wat resulteerde in het onvermijdelijke en onvoorspelbare ongeluk. Het paard kreeg alle noodzakelijke zorg en behandeling die nodig was en de eigenaren werden onmiddellijk op de hoogte gebracht.”

Bron: GrandPrix-Replay/Horses.nl